Lapimaal mõõdeti lumekihi paksuseks pool meetrit

Soome meteoroloogiainstituudi andmetel on näit siiski erand, mis Tuovise sõnul on tõenäoliselt tingitud asjaolust, et vaatlusjaam asub mitmesaja meetri kõrgusel.

Kõige tihedam on lumesadu Lapimaa lääneosas, Lapimaa idaosa on suuresti lumevaba. Põhja-Soomes on antud lumiste ja libedate teede tõttu ilmahoiatus, samuti on hoiatatud tugevate puhangute eest merel.