Kanaaride vulkaanipurskel ei paista lõppu

«Me oleme vulkaani meelevallas. Tema on ainus, kes saab otsustada, millal see lõpeb,» ütles Torres ajakirjanikele.

Vulkaan on tekitanud pidevalt tugevat müra ja enamikul päevadest on olnud väiksemaid maavärinaid. Kogu piirkond on vulkaanituhaga kaetud ja see kandub mitme kilomeetri kõrgusele.