Ungaris võitis opositsiooni ühiskandidaadi eelvalimised Márki-Zay

Opositsioon otsustas valimistel, kellest saab ühiskandidaat, et heita tuleva aasta valimistel väljakutse peaminister Viktor Orbánile. Opositsioon on esmakordselt kokku leppinud, et Orbánile esitatakse ühtne vastaskandidaat. Samuti seatakse Orbáni Fideszi partei vastu igas ringkonnas üles ühiskandidaat.