Jaapani peaminister kutsus suurendama sõjalist võimekust

Erakondade liidrid arutasid ka viise pandeemiast räsitud majanduse jalule aitamiseks ja tulevaste võimalike koroonaviiruse lainetega tegelemiseks. Need on ilmselt 31. oktoobril toimuvate valimiste põhiküsimused.

Valitseva Liberaaldemokraatliku Partei (LPD) juht Kishida valiti peaministriks oktoobri algul ning varsti pärast seda kuulutas ta välja üldvalimised parlamendi alamkoja 465 kohale. Kishida ütles, et soovib saada oma valituks saamisele ja poliitikale rahva mandaati.

Valimiskampaania alamkoja kohtadele algab teisipäeval.

Kishida sõnul on Jaapani julgeolekukeskkond kiiresti muutunud. Ta märkis, et Põhja-Koreal on ilmselt mitusada raketti, mis on suutelised jõudma Jaapanini välja ning Jaapan peaks kaaluma heidutusena vaenlase baasile vasturünnaku võimekuse hankimist, tehes seda rahvusvahelise õiguse raamides.

Ennetavad löögid ja vastulöögi võimalus on vastuolusid tekitavad küsimused ning kriitikute sõnul ületavad need Jaapani põhiseaduse piire, kus jõu kasutamine on piiratud rangelt enesekaitse eesmärkideks.

«Peame valmistuma realistlikeks võimalusteks, et kaitsta meie inimesi ja arutama suurt hulka lahendusi,» ütles ta.

Lisaks sellele tegi kabinetiminister Hirokazu Matsuno esmaspäeval ettepaneku suurendada Jaapani raketikaitse võimekust, märkides, et Hiina teatas augustis hüperheliraketi katsetustest.

Matsuno nimetas seda «uueks ohuks», millega on vaid tavarelvastust kasutades on raske toime tulla. Ta ütles, et Jaapan suurendab oma võimekust avastada, jälitada ja tulistada alla «igasugust ohtu õhust».

Kishida, keda peeti varasemalt rahumeelseks ja mõõdukaks poliitikuks, on muutunud järjest jõulisemaks, suurendamaks toetust omaenda erakonnas, mida kontrollivad parempoolsed raskekaallased, nende hulgas ka endine peaminister Shinzo Abe.

Kishida ei selgitanud, kuidas ta kavatseb saada oma koalitsioonipartneri, patsifistliku Komito erakonna toetust, kelle juht Natsuo Yamaguchi seadis hiljuti küsimärgi alla LDP plaani tõsta kaitsekulutusi poole võrra, kahe protsendini SKPst.