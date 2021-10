Rahvusvahelise politseioperatsiooniga tabati hiigelkogus kokaiini

Politsei täpsustuse kohaselt saadi kätte 5,2 tonni kokaiini, mis on viimaste aastate suurim tabatud kokaiinilast Euroopas.

Võimude arvates kuulub konfiskeeritud uimastipartii rahvusvahelisele narkojõugule. Jahi pardal vahistati kolm kahtlusalust, kellest kaks on Hispaania kodanikud ja kolmas Peruu päritolu mees.

«Tegemist on Portugali suurima konfiskeeritud narkolastiga viimase 15 aasta jooksul. See on rängaks löögiks neile, kes tahavad Euroopat kokaiiniga üle ujutada,» ütles politseijuht Luis Neves Lissaboni lähistel asuvas mereväebaasis, kus oli välja pandud 183 kättesaadud kokaiinipakki.