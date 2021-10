Ecuadori president kuulutas narkovägivalla tõttu välja eriolukorra

«Meie relvajõud ja politsei tulevad suurte jõududega tänavatele, sest me kehtestame kogu riigi territooriumil eriolukorra,» ütles president riiklikus telekanalis Ecuador TV edastatud kõnes.

«Ecuadori tänavatel on ainult üks vaenlane ja see narkokaubandus. Viimastel aastatel on Ecuador muutunud narkokaubandusriigist riigiks, kus vohab ka massiline uimastitarbimine,» rääkis riigipea.