Microsoft: Gatesi hoiatati 2008. aastal seoses kohatute e-kirjadega

Wall Street Journal kirjutas, et Gates flirtis 2007. aastal ühe naistöötajaga meilitsi ja kutsus ta kohtumisele väljaspool tööaega. Miljardär oli toona tehnoloogiahiiu president.

Aasta hiljem sai firma meilidest teada ja juhtkond ütles Gatesile, et kirjad on kohatud ja peavad lõppema. Gates tunnistas teo üles ja ütles, et ei tee seda enam uuesti, kirjutas Wall Street Journal.