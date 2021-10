Johnson: Suurbritannia ei peleta Hiina investeeringuid minema

Suhted on pingestunud, kuna Hiinat kritiseeritakse ja süüdistatakse uiguuride tagakiusamises ja autoritaarse korra kehtestamises Hongkongis, mis on endine Briti koloonia.

«See ei tähenda aga, et me peaksime olema naiivsed, kui me vaatame oma elutähtsat riiklikku infrastruktuuri (CNI) – te mainite tuumaenergiat, te mainite 5Gd – need on väga õigustatud mured mis tahes valitsuse jaoks.»