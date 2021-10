Vääritu käitumine viis ametist Saksamaa suurima ajalehe peatoimetaja

Otsus langetati vaid päev pärast seda, kui The New York Times avaldas artikli töökohal aset leidnud väärkohtlemise juhtumitest Reichelti juhtimise all. 41-aastane Reichelt asus Bildi juhtima 2018. aastal. Nüüd võtab tema koha üle senine nädalalehe Welt am Sonntag peatoimetaja Johannes Boie.