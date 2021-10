Põhja-Indias nõudsid tulvad ja maalihked üle 40 inimese elu

Ilmateade lubab lähipäevadeks vihma ka lõunas Kerala osariigis, kus reedest alates on üleujutustes surma saanud vähemalt 27 inimest.

Himaalaja mägedes asuva Uttarakhandi osariigi ametnikud ütlesid, et teisipäeval hukkus maalihete all 35 inimest ning paljud on veel kadunud. Esmaspäeval oli samalaadses õnnetuses surma saanud kuus inimest.