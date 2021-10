Turvakaamera salvestistelt on näha, et Ali suundus läinud reede hommikul oma kodust Põhja-Londonis rongijaama, et sõita Essexi krahvkonda Leighton-on-Seasse, kus ta mõni tund hiljem Amessi surnuks pussitas.

The Telegraphi andmeil leppis Ali aja vestluseks seal rahvaga kohtunud Amessiga kokku nädal varem, helistades tema valimisringkonna kontorisse. «Kuigi kohtumised on reserveeritud valimisringkonna elanikele, ütles ta väidetavalt töötajatele, et kolib kohe sinna piirkonda ning tal on terve hulk tervishoiuga seotud teemasid, mida ta soovib arutada,» rääkis allikas lehele.