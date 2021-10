Ministri loomaporno ja metsas katkenud rasedus: kuus küsimust Poola piiri kohta

Tellijale

Poliitikakommentaator ja ajakirja Kultura Liberalna tegevtoimetaja Łukasz Pawłowski meenutab seda kui rabavat intsidenti. «Kaitse- ja siseminister üritasid veenda, et umbes veerand piiril kinni peetud migrantidest on äärmiselt ohtlikud: nad on kas seotud terroriorganisatsioonidega või sügavalt väärastunud,» kirjeldab ta.

Pawłowski sõnul ütlesid ministrid, et see nende väitel lehmaga seksiva mehe pilt, samuti mitu pedofiilse iseloomuga kaadrit, mida nad demonstreerisid, on pärit piiril migrantidelt konfiskeeritud telefonidest ja needsamad migrandid on nende tegude toimepanijaks.