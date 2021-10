Colin Powelli surm põhjustas valeväiteid vaktsiinide kohta

Erukindral ja endine USA staabiülemate ühendkomitee esimees suri 18. oktoobril Walter Reedi sõjaväe meditsiinikeskuses. Tema perekond kinnitas, et 84-aastane Powell oli Covid-19 vastu täielikult vaktsineeritud.

Vahetult pärast tema surma viitasid paljud pookimisvastased veebipostitustes sellele kui tõendile, et vaktsiinid ei tööta.

Kuid Powell oli eriti haavatav müeloomi, pahaloomulise vereloomekoe kasvaja tõttu. See kasvaja mõjutab plasmarakke, mis aitavad toota ohtlike patogeenide vastaseid antikehi.

Oma ilmselt viimases usutluses ütles Powell, et tal on hulgimüeloom ning lisaks veel Parkinsoni tõbi.

«Kui peaksite valima haigussseisundi, mis tõsiselt mõjutab või vähendab teie reaktsiooni vaktsiinidele, oleks see hulgimüeloom,» ütles Yale'i meditsiinikooli nakkushaiguste ekspert Onyema Ogbuagu, kelle sõnul pärssis Powelli haigus pookimise mõju tugevalt.

Lisaks näitavad USA haiguste tõrje- ja ennetamise keskuse andmed, et eakad on Covidi suhtes haavatavamad isegi, kui nad on vaktsineeritud, ning Powell oli ka selles riskirühmas.