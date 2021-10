Põhja-Korea katsetas allveelaeval baseeruvat ballistilist raketti

Relval on «palju arenenud juhtimistehnoloogiaid», märkis ametlik uudisteagentuur KCNA, ning see tulistati välja samalt laevalt, mida Pyongyang kasutas oma esimesel ballistilise raketi allveelaevatestil viis aastat tagasi.

Teates ei mainitud riigi liidrit Kim Jong-uni, mis viitas sellele, et tema katsetust ei jälginud.

Mõlemad Koread on hoogsalt arendamas oma sõjalist võimekust, mis ähvardab poolsaart võidurelvastumisega, ning Washingtoni ja Pyongyangi dialoog on endiselt varjusurmas.

Valge Maja rõhutas, et selline tegevus kujutab endast ohtu, mis vaid rõhutab «tungivat» vajadust dialoogi järele Pyongyangiga. Pressiesindaja Jen Psaki kordas taas seisukohta, et USA on endiselt valmis «kohtuma ükskõik kus, ükskõik millal ja ilma eeltingimusteta».