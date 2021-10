USA kutsus üles üleilmselt küberrünnakute vastu võitlema

«On äärmiselt tähtis, et me ei teeks seda üksnes Ühendriikides, vaid kogu maailm peaks pingutama, sest paljud neist küberkurjategijatest asuvad alaliselt väljaspool meie riiki,» ütles aserahandusminister Wally Adeyemo.

Valitsused, ettevõtted ja üksikisikud peavad aseministri sõnul keskenduma küberjulgeolekule, et kurjategijad ei saaks nende süsteemi siseneda ja neilt lunaraha nõuda.

Aseminister rääkis senati panganduskomiteele, et krüptorahade kasutamine väljaspool traditsioonilisi maksesüsteeme õõnestab USA majandussanktsioonide tõhusust.

«Meie sihiks on lõppkokkuvõttes tagada, et raha ei voolaks kurjategijate ega nende kätte, kellele USA on sanktsioonid kehtestanud,» ütles Adeyemo.