«Kuni tegu on ühe ja sama kontserniga, et tohi tegevusluba anda,» lausus Baerbock Funke meediagrupile. Ta süüdistas ka Venemaad pokerimängus energiahinnaga ja hoiatas: «Me ei tohi lasta endalt välja pressida.»

Ajakirjanduse väitel on Venemaa varem nõudnud Saksamaalt, et see annaks Nord Stream 2-le tegevusloa enne 8. jaanuarit.