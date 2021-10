Venemaa võõrustab kolmapäeval 10 riigi kõnelusi Talibaniga

Kõnelustest võtavad osa 10 riigi esindajad, seal hulgas Hiinast ja Pakistanist. Talibani jaoks on see üks tähtsamaid rahvusvahelisi kohtumisi pärast võimuhaaramist augusti keskel.

Vene välisministeerium ütles teisipäeval, et Moskva kohtumise üks eesmärke on ühendada rahvusvahelise kogukonna pingutused humanitaarkriisi vältimiseks.

Vene president hoiatas eelmisel nädalal, et Põhja-Afganistani on koondunud umbes 2000 ISile lojaalset võitlejat ning nende juhid kavatsevad saata nad põgenikeks maskeerituna Kesk-Aasia riikidesse.

Lavrov on hoiatanud ka, et Afganistanist lähtuv narkokaubandus on tõusnud enneolematule tasemele. Muret selle pärast on Kreml väljendanud ka kohtumistel Kesk-Aasia riikide ja Hiinaga.