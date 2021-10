Bannon võib Kapitooliumi mässu uurijate eiramise pärast saada kriminaalsüüdistuse

Juba sel nädalal võib esindajatekoja täiskogu hääletada Bannoni kohut ette saatmise üle ning kui saadikud peaks seda toetama, liigub asi edasi justiitsministeeriumisse, vahendas The Washington Post. Kongressi tunnistama tulemisest keeldumine on seaduse silmis kriminaalne süütegu, mille eest võidakse karistada kuni aastase vangistuse või kuni 100 000 dollari suuruse trahviga.

«Me usume, et Bannonil on meie uurimise jaoks olulist informatsiooni ning me kasutame meie käsutuses olevaid vahendeid, et seda infot saada,» lausus uurimiskomisjoni esimees demokraat Bennie Thompson eile enne hääletust