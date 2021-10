Raport nimetab Brasiilia presidenti koroonasurmade tõttu massitapjaks

Raport, mida on parlamendikomisjon on ette valmistanud viimased kuus kuud, peaks täna tulema Brasiilia senatis arutusele, kuid juba eile lekkis selle mustand nii uudisteagentuurile AP kui ka telekanalile CNN. See soovitab esitada Bolsonarole süüdistuse kokku 11 punktis: lisaks tapmisele ka šarlatanluses, kuriteole õhutamises ning koguni genotsiidis.