Zemani tervisehädada võivad avada Babišile tee Tšehhi presidendiks

Nüüd on aga Zemani kehv tervis toonud päevakorda võimaluse, et president võib olla sunnitud tagasi astuma ning see tooks kaasa ennetähtaegsed presidendivalimised, kus Babiš oleks selge soosik, kirjutas The Guardian.

Analüütikute hinnangul viitab Babiši presidendiambitsioonile see, et ta on kinnitanud, et ei võtaks vastu Zemani pakkumist valitsuse moodustamiseks ning lubanud, et aitab kaasa võimu sujuvale üleminekule.