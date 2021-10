Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

«Muammar Gaddafi on sümbol,» lausus 50. eluaastates kohalik elanik Mohamed Dairi. «Me toetame teda alati.»

Umbes 100 000 elanikuga linn Sahara kõrbe veerel on täis pooleli jäänud betoonmaju, paljud neist varemetest on täis kuuliauke ja suurtükitabamusi, mis meenutad enam kui kümnendi kestnud konflikti riigis.

«Enne 2011. aastat olid liibüalased oma saatuse isandad. Alates sellest oleme näinud kümmet aastat ebaõiglust, pommitamisi, tapmisi ja inimrööve,» rääkis Gaddafi näopildiga käekella kandnud Mohammad Abi Hamra. «Revolutsioon pidid tooma muutuse paremuse suunas. Aga mis on juhtunud alates 2011. aastast, pole olnud tõeline revolutsioon, see on olnud vandenõu Liibüa vastu.»