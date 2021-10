Alates homsest tuleb Lätis neli nädalat öisel ajal kodus viibida, mis tähendab, et õhtul kella 20st kuni hommikul kella 5ni peab asuma oma elukohas ja tänavatel viibida ei tohi. Erandiks on vaid see, kui minna näiteks töölt koju, vahendas Vikerraadio.