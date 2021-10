ÜLEVAADE ⟩ Läti läheb kuuks ajaks lukku

«Läti on maailmas kumulatiivset suremust arvestades esikohal. On palju inimesi, liiga palju inimesi, kes ei ole vaktsineeritud,» lausus peaminister Krišjānis Kariņš piirangumeetmeid põhjendades. Valitsusjuht rõhutas, et ühiskond peaks järgmise nelja nädala jooksul arste aitama.