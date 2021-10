Helsingin Sanomate andmeil helistas Helsingi ülikooli teoloogiateaduskonna töötaja sel esmaspäeval läbi islami usundilugu õppivaid tudengeid, öeldes neile, et tööd pakutakse just soome keelele omase perekonnanimega õppuritele, et vältida uskliku islamiõpetaja palkamist. Soome seaduste kohaselt ei tohi usundiõpetus olla konfessionaalne.