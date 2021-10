«Viisime oma väikese hotelli musta pesu iga kahe-kolme päeva järel Chișinăusse pesumajja, sest lähemal polnud seda kuskil pesta. Pidime kolm päeva ootama, et pesu kätte saada. Lisaks edasi-tagasi sõitmine,» rääkis Lääne-Moldovas Crocmazi külas asuva veiniistanduse Et Cetera üks omanikke Igor Luchianov (48) Postimehele. «Kallis ja ebamugav oli see kõik.» Moldova pealinna on Ștefan Vodă rajoonis asuvast Crocmazist 125 kilomeetrit ehk kaks tundi autosõitu, maanteed on Moldovas kehvakesed.