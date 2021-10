ÜLEVAADE ⟩ Millele võiks ELi eelarves leiduda rohkem raha ja mille arvelt?

Sellest, kas mõni kulutus tehakse aasta varem või hiljem, on olulisem, et raha oleks aasta algusest kasutajatele kättesaadav. Järgmise aasta eelarve tuleb kiiresti vastu võtta.

Kui me esmapäeval oma fraktsioonis eelarvet arutasime, oli meie eelarve eeskõneleja väga üllatunud. Mitte kunagi varem pole aastaeelarve arutelul kohal viibinud kõik fraktsiooni liikmed. Aastaeelarve arutelu pole kunagi olnud ülemäära kirgi küttev, sest suuresti on eelarve raamides kokku lepitud seitsmeaastase finantsperspektiivi ja taasterahastu läbirääkimistel.

Riho Terras: kaitsele ja julgeolekule ei soovita panustada

Riho Terras, Isamaa, Euroopa Rahvapartei. FOTO: Gert Tali

Sel nädalal parlamendi täiskogul hääletatud 2022. aasta eelarve järgib aastate 2021–2027 pikaajalise finantsperspektiivi suundumusi.

Olulisel kohal on kulud tegevustele, mis tulenevad komisjoni strateegilistest eesmärkidest rohe- ja digipöörde vallas. Väga tähtsal kohal on ka majanduse pandeemiajärgne taastamine ja turgutamine.

Parlamendi raport ületab rohkem kui nelja miljardiga Euroopa Komisjoni pakutud ja Euroopa Liidu Nõukogu kinnitatud eelarvekava. Kokku on parlamendi ettepanek ligi 172,5 miljardit eurot. See on täitsa tavaline, et parlament soovib rohkem, kui liikmesriigid ja komisjon pakuvad.

Eelarvele otsa vaadates on kurb, et kaitsele ja julgeolekule ei soovita panustada, vaatamata sellele, et maailm meie ümber keeb ja ELi välispiir on Valgevene hübriidrünnaku all. Parlament kutsub küll üles rahastust tõstma, kuid liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni ideedega see paraku ei kattu.

Millest maha võtta? Neid kohti suures eelarves leidub alati: Euroopa Komisjoni halduskulud näiteks. Euroopa Liidu Nõukogu ettepanekus oli neid vähendatud, kuid parlament tõstis teise käega raha tagasi. Ringkaitse, mis muud.