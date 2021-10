Rumeenia president nimetas peaministriks endise kindrali

«Meil on pandeemiakriis, haiglates on olukord dramaatiline, talv koputab uksele, energiahinnad tõusevad,» loetles ta Rumeeniat tabanud hädasid. «Isegi kui meil on lahendused, on meil kiiresti vaja täielike volitustega valitsust, mis need lahendused teoks teeks.»