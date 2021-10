Qantas loodab peatselt taasalustada rahvusvahelisi lende Sydneyst

Morrison ütles kaks nädalat tagasi, et austraallastele, oskustöölistest migrantidele ja tudengitele antakse prioriteet tavaturistide ees Sydneysse tulemisel. Ta prognoosis, et turiste hakatakse vastu võtma 2022. aastal või hiljem.

Sydneys baseeruv Qantas teatas reedel, et lennuühendus Taiga, Singapuriga, Lõuna-Aafrika Vabariigiga ja Fidžiga on toodud nädalaid või kuid ettepoole. Uus lennuühendus New Delhiga algab detsembris, see on ligi kümne aasta jooksul esimene kord.