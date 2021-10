Rohkem kui kolmandik maailma küberturvalisuse ükssarvikutest on Iisraeli päritolu. Kokku on Iisraelis umbes 70 ükssarvikut ehk üle miljardi dollari väärt idufirmat. Umbes, sest isegi selles valdkonnas töötavad inimesed ei oska täpselt öelda, kui palju sellel aastal juurde on tulnud: kahe aastaga on ükssarvikute arv peaaegu neljakordistunud.