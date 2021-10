Lätis sündis taas uus koroonanakkuste rekord

See on suurim ööpäevane nakkusjuhtude arv kogu pandeemia jooksul. Eelmine rekord 2935 nakkusjuhtu registreeriti neljapäeval.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta kerkis 1463,3-lt 1539,2-le, mis on kogu pandeemia kõrgeim.

Kahe nädalaga on Lätis koroonadiagnoos pandud 29 141 inimesele.

Ka haiglasse võetud koroonapatsientide arv on rekordiline, haiglaravi vajab hetkel 1257 inimest. Neist 1104 patsiendil on keskmise raskusastmega haigussümptomid, kuid 153 patsiendi seisund on raske.