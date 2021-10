KOMMENTAAR ⟩ Riigipööre Guineas tõi võimule Prantsuse võõrleegionis teeninud koloneli

5. septembril vangistas Guinea armee president Alpha Condé. Guinea lippu mähitud erivägede juht Mamady Doumbouya, kes varem on teeninud Prantsuse võõrleegionis, andis seejärel meediale teada, et valitsus saadetakse laiali ning põhiseadus tühistatakse. Ta väitis ühtlasi, et on aeg demokraatia taastada.