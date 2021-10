Itaalias algas kohus paremäärmuslaste juhi Salvini üle

Paremäärmusliku Põhjaliiga juhti Salvinit süüdistatakse inimröövis ja ametiseisundi kuritarvitamises, kuna ta kasutas 2019. aasta augustis oma positsiooni siseministrina, et pidada merel kinni 147 migranti.

Salvini on öelnud, et ei langetanud lõplikku otsust üksi, vaid see lepiti kokku valitsuses.