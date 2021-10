Leedut võib tabada senisest kõige rängem viiruselaine

Ööpäevaga suri Leedus koroonaviiruse tõttu 15 inimest. Riigi haiglates on praegu 1714 koroonahaiget, neist 150 vajab intensiivravi, vahendab ERR-i uudisteportaal .

Arvestades pidevat nakatumise kasvu, on suur tõenäosus, et kevadeks on enamik leedulasi viirusega kokku puutunud, teatas valitsus.