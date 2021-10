Saakašvili advokaat: endine president kavatsetakse tappa

«Meil on infot, et pärast seda, kui Saakašvili vangla haiglasse üle viiakse, plaanivad võimud korraldada seal teeseldud ülestõusu, mis lõppeb tema (Saakašvili) likvideerimisega,» ütles Gvaramia.

Gvaramia sõnul on «spetsiaalne vang, kes selle ära korraldab, juba vangla haiglasse viidud».

Gruusia võimud on esitanud Saakašvilile süüdistuse mitmes kriminaalasjas ning ametnikud on korduvalt kinnitanud, et pärast riigipiiri ületamist võetakse ta kohe kinni. Saakašvili nimetab oma vangistust ebaseaduslikuks ning eitab kõiki süüdistusi, nimetades neid fabritseerituks.