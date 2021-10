Amnesty International sulgeb Hongkongi bürood

«Selle raske südamega tehtud otsuse taga on Hongkongi riikliku julgeoleku seadus, mis on muutnud inimõigusorganisatsioonide jaoks sisuliselt võimatuks töötada vabalt ja valitsuse repressioone kartmata,» ütles Amnesty nõukogu liige Anjhula Mya Singh Bais.

Amnesty International on olnud Hongkongis esindatud üle 40 aasta. Organisatsioonil on linnas kaks bürood, millest üks keskendub inimõigustele ja kampaaniatele linnas ning teine on Ida- ja Kagu-Aasia ning Vaikse ookeani regionaalbüroo. Amnesty teatel suletakse kohalik büroo 31. oktoobril ja regionaalbüroo lõpetab Hongkongis tegevuse aasta lõpuks.