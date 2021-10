Sudaani relvajõud pidasid kinni hulga ministreid

Ühendrelvajõud pidasid pärast nädalaid kestnud pingeid üleminekuvõimu jaganud sõjaväelaste ja tsiviilisikute vahel esmaspäeva hommikul kinni ka valitseva kogu tsiviilisikutest liikmed ja hulga üleminekuvalitsuse ministreid. Kogu riigis on katkenud internetiühendus, pealinna Hartumi viivad maanteed ja sillad on blokeeritud.

Hartumis on tänavatele kogunenud kümned vahistamiste vastu protestivad inimesed.

«Toimuv on vastuolus üleminekuprotsessi sätestava põhiseadusliku deklaratsiooni ja Sudaani rahva demokraatlike püüdlustega,» kirjutas USA eriesindaja Aafrika Sarve riikides Jeffrey Feltman Twitteris, hoiatades, et see seav ohtu Ühendriikide abi.