Leedu taotleb jätkuvalt Euroopa osalust piiritara ehitamises

«Arvan, et meil tuleb selles suunas tööd teha. Peame näitama, põhjendama, miks see tähtis on. Sellest hoolimata otsust esialgu pole. Meie juba langetasime oma otsused ning füüsiline tõke tuleb tingimata, seda ehitatakse, töö käib,» sõnas minister esmaspäeval BNS-ile.