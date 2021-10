ÜLEVAADE ⟩ Abiellumine röövib Jaapani printsessilt tiitli ja koha keisriperes

Kuigi 30-aastase printsess Mako ja sama vana Kei Komuro abiellumine on esimene kuninglik pulm Jaapanis ligi kolme kümnendi jooksul, pole suuri pidustusi oodata – registreerimise, st peamiselt paberite täitmise järel annavad vastabiellunud pressikonverentsi, Mako lahkub vanematekodust ning jääb ootama passi kättesaamist, et kolida siis tavakodanikuna New Yorki, kus tema tulevane abikaasa töötab õigusbüroos.