See on süsteemne probleem, see pole mingit üksikute riigiasutuste või korrumpeerunud ametnike probleem. Me võtame seda kui ohtu riiklikule julgeolekule, eriti illegaalsete rahaülekannete juhtumeid. Kõige halvem selle juures on see, et paljud inimesed võtavad seda juba kui normaalsust, et tuleb kõikjal kokku puutuda korruptsiooniga. Et korruptsioon on normaalne viis riigiasutuste juhtimiseks, toimimiseks ja otsuste vastuvõtmiseks.