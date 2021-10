Horvaatia ülemkohus jättis jõusse ekspeaministrile mõistetud vanglakaristuse

Hernádi vahendas pistise maksmist Sanaderile 10 miljoni euro ulatuses, et suurendada MOLi kontrolli Horvaatia nafta- ja gaasifirma INA üle.

Horvaatia on juba aastaid edutult taotlenud MOLi tegevjuhi kinnivõtmist, kuid Ungari on keeldunud tema väljaandmisest. Vaidlus on pingestanud kahe riigi suhteid alates 2019. aastast.