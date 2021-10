Hollandi kohus otsustas tagastada Krimmi kullanäituse Ukrainale

«Ehkki taiesed pärinevad Krimmist ja neid võib sel määral Krimmi pärandi osaks pidada, on need osa Ukraina riigi kultuuripärandist sellisena, nagu see alates iseseisvumisest 1991. aastal eksisteerinud on,» leidis kohtu eesistuja Pauline Hofmeijer-Rutten.

Krassin sõnul kuulus suur kullakogu Krimmile, kuid nüüd on see osa Venemaast. «Otsus on täiesti politiseeritud, põhjendused nõrgad ja arvan, et sedalaadi reaktsioon on enamikul venemaalastel ja inimestel, kel on vähimgi ettekujutus, mis asjad on ajaloolised taiesed,» lisas ta.