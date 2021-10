Intervjuu ⟩ Naiste ja julgeoleku ekspert: kellegi prostitueerima sundimine on risk

Enne NATO palgale minemist käis Kanada kodanikust Hutchinson ise mitmel ÜRO missioonil. Ta ütleb, et olukord on paranenud ja kõik NATO liitlased on nõus, et sellised asjad tuleb peatada.

See resolutsioon on toonud ÜRO Julgeolekunõukogu ja rahvusvaheliste organisatsioonide vaatevälja arusaama, et ka naistest tuleb julgeoleku ja kaitse kontekstis rääkida. Peale selle, et rahvusvahelisel foorumil räägitakse rohkem naistest ja julgeolekust, on ka rohkem naisi kaitsejõududega liitunud – kuigi mitte nii palju, kui peaks, selleks peab rohkem ära tegema.