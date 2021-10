WHO hoiatab: koroonapandeemia ei ole veel kaugeltki läbi

«Kuigi COVID-19 vaktsiinide ja ravimeetodite suureneva kasutuselevõtuga on tehtud edusamme, näitavad praeguse olukorra analüüs ja prognoosimudelid, et pandeemia pole veel kaugeltki lõppenud,» ütles WHO avalduses reedel neli tundi kestnud virtuaalkohtumise kohta.

Komitee märkis, et pikaleveninud pandeemia on muutnud humanitaarhädaolukorrad, massilise rände ja teised kriisid veelgi keerulisemaks. Riigid peaksid seetõttu vaatama üle oma valmisoleku- ja reageerimiskavad.

Samuti kutsus komitee riike tunnustama kõiki koroonavaktsiine, millele WHO on andnud erakorralise kasutamise loa.

Koroonaviiruse nakkused ja surmad on Euroopas taas tõusuteel, kõrgeima nakatumusega on Läti ja Eesti, selgus teisipäeval uudisteagentuuri AFP kogutud andmeist.

Seda on 18 protsenti rohkem kui nädal varem, nähtub statistikast, mis on koostatud 52 riigi ja jurisdiktsiooni ametlikest andmeist.

Kasvuteel on ka surmad. Viimase seitsme päevaga suri keskmiselt 3120 inimest päevas, mida on 16 protsenti rohkem kui nädal varem.

See on esimene kord alates maist, kui surmajuhtude arv on üle 3000 tõusnud. Samas jääb see oluliselt alla 14.-20. jaanuaril registreeritud keskmiselt 5735 surmale päevas.