Sudaani riigipöörajad panid peaministri järelevalve alla

Riigipööret juhtinud relvajõudude ülem kindral Abdel Fattah al-Burhan oli varem teisipäeval öelnud, et Hamdok on tema kodus ja «hea tervise» juures.

Hamdok on nüüd range järelevalve all, mil teised ministrid ja tsiviiljuhid on jätkuvalt vahi all, lisas peaministri kantselei.