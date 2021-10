Inglise kanalist võeti pardale 71 migranti

Viimase kolme aasta jooksul on oluliselt kasvanud La Manche'i väina ületada üritavate migrantide arv. Prantsuse võimude sõnul päästeti varem oktoobris kahe päeva jooksul 213 inimest.

Katsed jätkuvad hoolimata võimude hoiatustest, et teekond Prantsuse rannikult üle kanali on ohtlik, kuna tegemist on kaubalaevade olulise mereteega ning seal valitsevad tugevad hoovused ja madalad temperatuurid.