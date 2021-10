Amsterdami kohus otsustas sel nädalal, et kahest tuhandest kuldesemest koosnev kogu, mis laenati Allard Piersoni muuseumile vähem kui kuu enne seda, kui Venemaa Krimmi 2014. aastal annekteeris, tuleb anda üle Ukrainale.

«Holland tegi otsuse poliitilise olukorra rahuldamiseks,» ütles Vene juurdluskomitee avalduses ja lisas, et kogu on hoitud aastakümneid Krimmi muuseumides.

Komisjoni esimees Aleksander Bastrõkin lisas, et Krimmi uurijatel tuleb teha tihedat koostööd välisministeeriumiga.

Amsterdami apellatsioonikohus kinnitas halduskohtu 2016. aasta otsuse, milles leiti, et kullakogu on osa Ukraina kultuuripärandist ja tuleb tagastada Kiievile, kuivõrd Krimmi ei peeta suveräänseks riigiks.

Krimmi muuseumid kaebasid 2016. aasta kohtuotsuse edasi, kuid kuid apellatsioonikohus otsustas teisipäeval, et kuld peaks olema «Krimmi olukorra stabiliseerumiseni» Ukrainas.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles, et see on kauaoodatud võit ja õiglane otsus.