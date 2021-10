India kohus uurib valitsusele esitatud nuhkvara kasutamise süüdistust

Ülemkohtule esitas petitsiooni rühm ajakirjanikke, inimõigusaktiviste ja opositsioonipoliitikuid, tuginedes ülemaailmse meediakonsortsiumi juulis avaldatud uurimistulemustele. Komisjon, mille eesotsas on üks erru läinud kohtunik, peaks uurimistulemustest teada andma aasta lõpuks.

India opositsioon on nõudnud, et uuritaks, kuidas kasutati Indias Iisraeli nuhkvara Pegasus.

Modi valitsus on lükanud üksmeelselt tagasi süüdistused, et kasutas nuhkvara ebaseaduslikuks jälgimiseks. Infotehnoloogiaminister Ashwani Vaishnaw tõrjus süüdistusi juulis parlamendi ees, nimetades neid sensatsioonihimuliseks katseks mustata India demokraatiat.

Kohus ütles kolmapäeval, et riik ei saa end iga kord julgeolekukaalutlustega välja vabandada.

«Privaatsuse, sõnavabaduse rikkumist tuleb uurida,» vahendas uudisteagentuur Press Trust of India peakohtunik N.V. Ramanna sõnu.

Ülemaailmne meediakonsortsium tõi avalikkuse ette lekitatud andmetel põhinevad tõendid, et Iisraeli nuhkvarafirma NSO pakutud tarkvara on seotud kümnete tuhandete nutitelefoninumbrite andmelekkega 50 riigis üle maailma.

Leke puudutab enam kui 50 000 nutitelefoninumbrit, mis on seotud alates 2016. aastast NSO klientidele huvi pakkunud isikutega. Päevavalgele tulnud nimekirjades on hulgaliselt aktiviste, ajakirjanikke, ärijuhte ja poliitikuid.

Indiast on nimekirjas 300 telefoninumbrit.

Firma väitis juulis, et müüb nuhkvara ainult kontrollitud valitsusametitele kasutamiseks terroritõrjes ja suurte kurijategijate tabamiseks, ning tema klientide andmeid ei näe.

Kriitkute sõnul on väited valed ja nad on esitanud tõendeid, et NSO haldab kõrgtehnoloogilist luuret ise.