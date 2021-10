Greenpeace kutsub Euroopat üles loobuma lühilendudest, sõitma rongiga

Kiirrong Eurostar Pariisis. Foto on illustratiivne. FOTO: ERIC PIERMONT / AFP / Scanpix

Keskkonnaühenduse Greenpeace läbiviidud uuringust selgus, et enam kui kolmandikule Euroopa lühilendudest on olemas ka rongiühendus, mis on oluliselt keskkonnasõbralikum lahendus.