Ukraina on praeguse riigipea Volodõmõr Zelenskõi all seadnud sihiks edasi minna liitlastele lubatud riigireformiga, mille tähtsaimaks osaks on kogu korruptsioonivastase tegevuse kohal Damoklese mõõgana rippuv ja pikalt soiku jäänud justiitsreform. Korruptsioonivastaste mõttekodade Ukraina Korruptsioonivastane Keskus (AntAC) ja DeJure Foundation teatel teeb praegune justiitsmaffia kõik endast oleneva, et see läbi kukutada.