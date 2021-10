Plagiaadis süüdistatav Luksemburgi peaminister tunnistas vigu

Kohalik uudisteportaal reporter.lu kirjutas, et kaheksa aastat võimul olnud Bettel pani pihta kolm neljandikku oma 1999. aasta magistritööst Nancy ülikoolis.

Bettel (48) osutas, et väitekiri valmis «üle 20 aasta tagasi» ja ta «kirjutas selle puhta südametunnistusega».

«Täna ma mõistan, et ma oleks saanud – tõepoolest, ma oleks pidanud – seda teisiti tegema,» tunnistas ta.

Ta lisas, et on ülikooli asi kindlaks teha, kas tema töö vastas standarditele ja ta lepiks selle otsusega.

Plagiaadisüüdistus on tabanud ka mitmeid teisi Euroopa poliitikuid. Saksamaal on see viinud mitme ministri tagasiastumiseni, kõige viimati mais, kui ametist lahkus doktoritöös plagiaati teinud pereminister Franziska Giffey.